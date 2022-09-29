Безработный житель Кандалакши повредил две машины в попытках найти место для ночевки

Мужчина повредил две машины, так как не смог их вскрыть. Фото: Мила СТРИЖ

28-летний безработный житель Кандалакши из-за своей вспыльчивости может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ночью мужчина выпивал у себя дома, а потом решил пойти в гости к друзьям, которые живут на другом конце города.

- Однако по пути он почувствовал усталость и решил переночевать в какой-либо из припаркованных на Кандалакшском шоссе машин. Безуспешно пытаясь попасть в салоны иномарок, молодой человек разозлился и повредил двери и элементы кузова автомобилей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После владельцы машин обнаружили повреждения и обратились в полицию. Ущерб автовладельцы оценили в 250 тысяч рублей. В отношении кандалакшанина возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

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