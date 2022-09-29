Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2022 8:07

Безработный житель Кандалакши повредил две машины в попытках найти место для ночевки

Мужчина разозлился, что не смог вскрыть автомобили
Ника СВЕТЛОВА
Мужчина повредил две машины, так как не смог их вскрыть.

Мужчина повредил две машины, так как не смог их вскрыть.

Фото: Мила СТРИЖ

28-летний безработный житель Кандалакши из-за своей вспыльчивости может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ночью мужчина выпивал у себя дома, а потом решил пойти в гости к друзьям, которые живут на другом конце города.

- Однако по пути он почувствовал усталость и решил переночевать в какой-либо из припаркованных на Кандалакшском шоссе машин. Безуспешно пытаясь попасть в салоны иномарок, молодой человек разозлился и повредил двери и элементы кузова автомобилей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После владельцы машин обнаружили повреждения и обратились в полицию. Ущерб автовладельцы оценили в 250 тысяч рублей. В отношении кандалакшанина возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru