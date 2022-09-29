В минздраве объяснили, почему из-за мобилизации остановлен прием у единственного на округ невролога в Мурманске

Невролог из Ленинского округа Мурманска сейчас работает в комиссии для частичной мобилизации.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Telegram-канале губернатора Мурманской области Андрея Чибиса жительница Мурманска пожаловалась, что в Ленинском округе невозможно попасть к неврологу.
- Приема ожидала с июня. Помогите, пожалуйста, с решением этого вопроса. Доктор необходим городу, - написала северянка, уточнив, что доктора призвали в рамках частичной мобилизации.
Однако в минздраве Мурманской области эту информацию не подтвердили. Там уточнили, что врача не призвали, он работает в медкомиссии для частичной мобилизации. Второй врач-невролог Ленинского округа в данный момент на больничном. И в ближайшее время приемы возобновятся.
Напомним: онкобольного северянина, получившего повестку, не призовут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru