В минздраве объяснили, почему из-за мобилизации остановлен прием у единственного на округ невролога в Мурманске

Невролог из Ленинского округа Мурманска сейчас работает в комиссии для частичной мобилизации. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Telegram-канале губернатора Мурманской области Андрея Чибиса жительница Мурманска пожаловалась, что в Ленинском округе невозможно попасть к неврологу.

- Приема ожидала с июня. Помогите, пожалуйста, с решением этого вопроса. Доктор необходим городу, - написала северянка, уточнив, что доктора призвали в рамках частичной мобилизации.

Однако в минздраве Мурманской области эту информацию не подтвердили. Там уточнили, что врача не призвали, он работает в медкомиссии для частичной мобилизации. Второй врач-невролог Ленинского округа в данный момент на больничном. И в ближайшее время приемы возобновятся.

Напомним: онкобольного северянина, получившего повестку, не призовут.

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