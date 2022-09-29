Следователи проводят проверку после повреждения мемориала «Павшие ради живых» в Мончегорске

Мемориал «Павшие ради живых» второй раз за месяц становится жертвой вандалов. Фото: vk.com/monchegorsk

В Мончегорске неизвестные повредили мемориал «Павшие ради живых»: на нем обнаружили следы как от пуль.

- Следственным отделом по городу Мончегорск проводится доследственная проверка по информации, распространенной в средствах массовой информации, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Напомним: ранее вандалы уже повреждали этот мемориал, это случилось меньше месяца назад.

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