На Кольском проспекте в Мурманске сгорела однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира оказалась закопчена по всей площади. Фото: t.me/groupmurmansk
Вечером 28 сентября по системе "01" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме №157 на проспекте Кольский в Мурманске. Начался он около 17.15.
- В результате происшествия сгорели вещи домашнего обихода. Квартира закопчена по всей площади, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Через полчаса пожар ликвидировали, на нем работали 10 человек.
Напомним: вечером 27 сентября в Мурманске загорелось кафе «Али Баба» на улице Дзержинского.
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