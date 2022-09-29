Автобус №106 «Мурманск-Аэропорт» с 1 октября меняет расписание

Расписание автобуса №106 скорректировали под прилет самолетов. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

С 1 октября автобус №106(Н) «Мурманск-Аэропорт» меняет свое расписание. Но меняют его не из-за сезона.

- Расписание корректировано по просьбам пассажиров, с целью увязки времени прилета/вылета авиарейсов с автобусным сообщением в ночное время, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Новое расписание автобуса №106 с 1 октября. Фото: минтранс Мурманской области

Напомним: в июне автобус №106 перешел на летнее расписание.

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