Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 6:51

В Мончегорске неизвестные расстреляли мемориал «Павшие ради живых»

На нем обнаружили следы от пуль
Ника СВЕТЛОВА
Мемориал «Павшие ради живых» второй раз за месяц становится жертвой вандалов. Фото: vk.com/monchegorsk

Мемориал «Павшие ради живых» второй раз за месяц становится жертвой вандалов. Фото: vk.com/monchegorsk

В Мончегорске произошел новый случай вандализма по отношению к мемориалу «Павшие ради живых».

Как сообщает один из подписчиков паблика "Подслушано Мончегорск №1" (18+), неизвестные повредили комплекс. На нем видны следы, как от пуль.

Напомним: 1 сентября или 31 августа этот мемориал уже повреждали - тогда разбили его сенсорную панель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru