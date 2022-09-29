В Мончегорске неизвестные расстреляли мемориал «Павшие ради живых»

Мемориал «Павшие ради живых» второй раз за месяц становится жертвой вандалов. Фото: vk.com/monchegorsk

В Мончегорске произошел новый случай вандализма по отношению к мемориалу «Павшие ради живых».

Как сообщает один из подписчиков паблика "Подслушано Мончегорск №1" (18+), неизвестные повредили комплекс. На нем видны следы, как от пуль.

Напомним: 1 сентября или 31 августа этот мемориал уже повреждали - тогда разбили его сенсорную панель.

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