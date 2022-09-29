"Сейчас на интенсивной терапии и кислороде". В Мурманске спасают ястреба-тетеревятника

Раненую птицу нашли в Ленинском округе. Фото: Алексей Демидов

Вечером 28 сентября в Ленинском округе Мурманска нашли раненную дикую птицу. Сначала ее определили как сокола. Но после того, как пернатого передали спасающим птиц северянкам Наталье Раевской и Анастасии Тимофеевой, стало известно, кто это.

- Молодая самка ястреба-тетеревятника с тяжелой ЧМТ. Пока на интенсивной терапии и кислороде, - сообщила Наталья Раевская.

Сейчас самку ястреба-тетеревятника выхаживают специалисты. Фото: vk.com/murmanskgroup

В город эти птицы прилетают редко, обычно в погоне за легкой добычей. Орнитологи считают, что травму ястреб могла получить после удара со стеной дома.

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