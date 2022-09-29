Сотрудники МЧС провели учения по спасению людей с горнолыжного подъемника в Кировске

Случаются и нештатные ситуации, когда приходится зависнуть над высотой надолго. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманской области сотрудники МЧС провели учения на горнолыжных подъемниках - те нередко останавливаются. Причины могут быть разные: от погоды до нарушений правил пользования пассажирами.

Случаются и нештатные ситуации, когда приходится зависнуть на высоте надолго.

- Именно отработка действий при подобном происшествии была проведена на днях силами поисково-спасательного отряда Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России при участии персонала канатно-кресельной дороги и сотрудников СШОР, - сообщили в ведомстве.

Участники учений в Кировске отрабатывали слаженность действий при внезапной остановке подвесной пассажирской канатной дороги в случае возникновения аварийных ситуаций.

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