Сотрудники МЧС провели учения по спасению людей с горнолыжного подъемника в Кировске

Случаются и нештатные ситуации, когда приходится зависнуть над высотой надолго. Фото: vk.com/mchs_murmansk
В Мурманской области сотрудники МЧС провели учения на горнолыжных подъемниках - те нередко останавливаются. Причины могут быть разные: от погоды до нарушений правил пользования пассажирами.
Случаются и нештатные ситуации, когда приходится зависнуть на высоте надолго.
- Именно отработка действий при подобном происшествии была проведена на днях силами поисково-спасательного отряда Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России при участии персонала канатно-кресельной дороги и сотрудников СШОР, - сообщили в ведомстве.
Участники учений в Кировске отрабатывали слаженность действий при внезапной остановке подвесной пассажирской канатной дороги в случае возникновения аварийных ситуаций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru