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Общество28 сентября 2022 14:52

В Мурманской области ожидается мокрый снег и заморозки до -5

Перед этим будет день сухой и теплой погоды
Ника СВЕТЛОВА
Погода в Мурманской области начнет портиться.

Погода в Мурманской области начнет портиться.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманской области уже 30 сентября может пойти дождь с мокрым снегом, а ночью столбик термометра в отдельных районах опустится до -5. Но перед этим еще будет один день сухой и теплой погоды.

- 29 сентября влияние антициклона, расположенного на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на погоду Кольского полуострова сохранится. В этот день ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в дневные часы от +4 до +9 градусов, - пообещали в областном гидрометцентре.

А вот уже с пятницы температура воздуха в Мурманской области начнет понижаться.

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