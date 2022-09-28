В Мурманской области ожидается мокрый снег и заморозки до -5

Погода в Мурманской области начнет портиться.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Мурманской области уже 30 сентября может пойти дождь с мокрым снегом, а ночью столбик термометра в отдельных районах опустится до -5. Но перед этим еще будет один день сухой и теплой погоды.
- 29 сентября влияние антициклона, расположенного на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на погоду Кольского полуострова сохранится. В этот день ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в дневные часы от +4 до +9 градусов, - пообещали в областном гидрометцентре.
А вот уже с пятницы температура воздуха в Мурманской области начнет понижаться.
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