В Мурманской области ожидается мокрый снег и заморозки до -5

Погода в Мурманской области начнет портиться. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманской области уже 30 сентября может пойти дождь с мокрым снегом, а ночью столбик термометра в отдельных районах опустится до -5. Но перед этим еще будет один день сухой и теплой погоды.

- 29 сентября влияние антициклона, расположенного на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на погоду Кольского полуострова сохранится. В этот день ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в дневные часы от +4 до +9 градусов, - пообещали в областном гидрометцентре.

А вот уже с пятницы температура воздуха в Мурманской области начнет понижаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru