В Мурманске выбрали победителя конкурса детского рисунка "Я люблю мой город"

Выставка работ участников конкурса находится в фойе детской театральной школы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В преддверии Дня города в Мурманске наградили победителя и лауреатов конкурса детского рисунка "Я люблю мой город". В этом году свои яркие изображения прислали 277 участников от 4 до 16 лет.

Лучшим из лучших признали рисунок 7-летней Анастасии Варфоломеевой. Девочка изобразила полярного медведя, который держит на лапке Мурманск. А рядом с ним главные знаковые места города - железнодорожный и морской вокзалы, гостиница "Арктика", храм Спас на Водах.

- По сложившейся традиции рисунок победителя конкурса, напечатанный на большом баннере, разместят на торце здания городского делового центра "Меридиан", - сообщили в администрации Мурманска.

Выставка работ участников конкурса находится в фойе детской театральной школы и продлится до ноября.

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