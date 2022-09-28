Мурманск присоединится к всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни"

Ходьба - прекрасный способ позаботиться о своем здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября Мурманск станет частью всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни", посвященной всероссийскому Дню ходьбы. Ее участники пройдут 10 тысяч шагов, дневную норму, по маршруту от памятника О.П. Найденову через "Домик моржей" к памятнику стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., далее по велодорожкам до лодочной станции.

- Ходьба - это самый доступный способ оздоровления. Регулярные пешие прогулки снижают риск сердечно-сосудистых и иных заболеваний, помогают оптимизировать массу тела и поддерживать мышцы в тонусе. Быстрая ходьба - один из лучших способов взбодриться, активизировать кровообращение и повысить приток кислорода к каждой клетке нашего тела. Согласно исследованиям ученых, люди, привыкшие совершать долгие прогулки, гораздо реже страдают от бессонницы. А еще ходьба делает нас счастливее! Во время физических упражнений в крови повышается уровень эндорфинов - "гормонов радости ". Согласно исследованиям, быстрая ходьба по эффективности сопоставима с некоторыми антидепрессантами, - рассказали в Мурманском областном Центре специализированных видов медицинской помощи.

Желающих присоединиться к акции северян ждут 1 октября. Фото: ГОАУЗ "МОЦСВМП"

Северян ждут в 12.00 в парке на Семеновском озере (участники акции встречаются у памятника Олегу Найденову).

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