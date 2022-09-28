Получивший повестку онкобольной житель Мурманской области не будет мобилизован

С каждым возникающим вопросом по частичной мобилизации разбираются индивидуально. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области продолжается частичная мобилизация, всего в регионе призовут тысячу северян. Глава призывной комиссии губернатор Андрей Чибис поручил не допускать ошибок и тщательно разбираться в каждом случае.

Так, в чат-Telegram губернатора написала жена онкобольного северянина, которая сообщила, что несмотря на серьезный диагноз, он получил повестку. Впрочем, в ситуации быстро разобрались: мужчина подтвердил свою непригодность к службе медицинскими документами, и ему изменили категорию здоровья на "Д" - частичной мобилизации он не подлежит.

- У северян если есть заболевания, травмы или какие-либо последствия, которые, по их мнению, препятствуют прохождению службы, необходимо озвучить эти причины комиссии во время медосмотра. В этом случае человек получает сутки на подтверждение этого медицинской документацией. Медорганизация по месту прикрепления должна выдать выписку в день обращения, - уточнили в оперативном штабе Мурманской области.

Ответы на вопросы по частичной мобилизации северяне могут получить на "горячей линии" 122.

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