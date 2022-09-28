Житель Мурманска угнал чужой Chevrolet, пока водитель говорил по телефону

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске у 19-летнего водителя угнали Chevrolet. Молодой человек ненадолго отвлекся, а машины уже и след простыл.

Как выяснили сотрудники полиции, северянин вышел из авто, чтобы пообщаться по телефону, при этом дверь не закрыв. Проходящий мимо мужчина решил воспользоваться "удачным случаем". Он заметил, что хозяин иномарки за своим имуществом не наблюдает, проник в салон, завел двигатель и поехал кататься по городу.

- В районе улицы Героев-североморцев злоумышленник наехал на бордюр. Он бросил угнанный транспорт и пошел домой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого - им оказался безработный 25-летний мурманчанин. Автомобиль владельцу вернули.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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