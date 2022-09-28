Судебные приставы помогли жителю Умбы получить возмещение ущерба после залития квартиры

Сосед погасил долг в полном объеме. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судебные приставы помогли мужчине из Умбы добиться выплаты материального ущерба от соседа, который залил его квартиру. Тот задолжал более 60 тысяч рублей и возмещаться ущерб не торопился.

- Пристав установил, что должнику принадлежит автомобиль ВАЗ. Для побуждения северянина оплате задолженности, исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его автомобиля. Также приставы ограничили выезд мужчины за пределы России, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

После этого сосед погасил долг в полном объеме. В том числе ему пришлось оплатить и исполнительский сбор, которого он мог бы избежать, если бы платил по долгам вовремя.

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