В Мурманске мужчина съел в магазине крабовые палочки и оказался в полиции

55-летний житель Североморска задержан и доставлен в отдел полиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В магазине Мурманска росгвардейцы задержали посетителя, который решил немного подкрепиться за бесплатно. Так, мужчина взял с полки крабовые палочки и съел их, затем отпил сока в другом отделе и закрепил свой перерыв на обед алкогольным напитком.

Сотрудники магазина вызвали экипаж вневедомственной охраны, ведь оплачивать съеденное и выпитое мужчина не собирался.

- 55-летний житель Североморска задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru