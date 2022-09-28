Уникальная платформа «Северный полюс» вышла в центральную часть моря Лаптева

ЛСП "Северный полюс" уже дошла до моря Лаптевых. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре из Мурманска к Северному полюсу вышла уникальная ледостойкая самоходная платформа (ЛСП) «Северный полюс». Аналогов в мире ей нет.

Благодаря научно-исследовательскому судну в России возрождают исследования Арктики, в том числе при помощи лагерей на льдинах.

- В настоящее время ЛСП «Северный полюс», миновав пролив Вилькицкого, вышла в центральную часть моря Лаптевых, продолжая следовать в сторону Новосибирских островов, - сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Напомним: ранее судно столкнулось с первым штормом в Баренцевом море на пути к Северному полюсу.

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