Уникальная платформа «Северный полюс» вышла в центральную часть моря Лаптева

ЛСП "Северный полюс" уже дошла до моря Лаптевых.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В сентябре из Мурманска к Северному полюсу вышла уникальная ледостойкая самоходная платформа (ЛСП) «Северный полюс». Аналогов в мире ей нет.
Благодаря научно-исследовательскому судну в России возрождают исследования Арктики, в том числе при помощи лагерей на льдинах.
- В настоящее время ЛСП «Северный полюс», миновав пролив Вилькицкого, вышла в центральную часть моря Лаптевых, продолжая следовать в сторону Новосибирских островов, - сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.
Напомним: ранее судно столкнулось с первым штормом в Баренцевом море на пути к Северному полюсу.
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