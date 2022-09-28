Директора спортивной школы Кировска наградили знаком отличия губернатора Мурманской области

Ведомственную награду директор получила за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию спорта в регионе. Фото: vk.com/minsport_51

Знак отличия губернатора Мурманской области вручили директору «Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту» Екатерине Дружининой.

Ведомственную награду она получила за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию спорта в регионе, высокий профессионализм и вклад в укрепление спортивной материальной базы.

- Екатерина Эдриховна много лет входит в состав президиума Федерации фристайла России, возглавляет региональную коллегию судей по горнолыжному спорту и, что немало важно, проявила себя, как грамотный и ответственный руководитель, обеспечивший организацию деятельности учреждения в период строительства горнолыжного комплекса в Кировске, – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru