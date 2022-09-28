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Общество28 сентября 2022 9:52

Мурманская область вошла в число лучших регионов по ответам на звонки о частичной мобилизации

Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации.

Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал лучшие и отстающие регионы по работе колл-центров, которые принимают звонки по вопросам частичной мобилизации. Мурманская область оказалась в числе лидеров.

Вице-премьер напомнил, что источниками достоверной информации являются ресурсы «Объясняем.РФ» и служба 122.

- Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации. Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. На сегодняшний день наиболее оперативно на звонки отвечают в Ненецком автономной округе, Кабардино-Балкарской Республике и Оренбургской области. Недозвоны практически отсутствуют в Кемеровской, Мурманской областях и Карачаево-Черкесской Республике, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Наибольшая доля недозвонов фиксируется в Саратовской, Ростовской областях и Республике Ингушетия.

По данным ОНФ, люди оценивают работу операторов кол-центров в регионах на 4,14 балла из 5 возможных.

Напомним: на «горячей линии» по частичной мобилизации принимают по 300 звонков в день от жителей Мурманской области.

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