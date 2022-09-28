Мурманская область вошла в число лучших регионов по ответам на звонки о частичной мобилизации

Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал лучшие и отстающие регионы по работе колл-центров, которые принимают звонки по вопросам частичной мобилизации. Мурманская область оказалась в числе лидеров.
Вице-премьер напомнил, что источниками достоверной информации являются ресурсы «Объясняем.РФ» и служба 122.
- Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации. Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. На сегодняшний день наиболее оперативно на звонки отвечают в Ненецком автономной округе, Кабардино-Балкарской Республике и Оренбургской области. Недозвоны практически отсутствуют в Кемеровской, Мурманской областях и Карачаево-Черкесской Республике, – отметил Дмитрий Чернышенко.
Наибольшая доля недозвонов фиксируется в Саратовской, Ростовской областях и Республике Ингушетия.
По данным ОНФ, люди оценивают работу операторов кол-центров в регионах на 4,14 балла из 5 возможных.
Напомним: на «горячей линии» по частичной мобилизации принимают по 300 звонков в день от жителей Мурманской области.
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