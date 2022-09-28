Для диких лошадей в Кузомени собирают продукты на зиму

Сейчас в табуне девять лошадей. Фото: vk.com/mustangipomory

Табун диких лошадей – живая достопримечательность Кузомени. Животных завезли еще в советские годы, однако потом они оказались предоставлены сами себе.

Почти каждую зиму одна лошадь погибала от холода и голода. Но когда табуну стали помогать люди, ситуация изменилась. Сейчас он состоится из девяти особей, и семья Чуниных, которая заботится о «мустангах Севера», снова собирает деньги и продукты для зимовки. Сумма к сбору оценивается в 100 тысяч рублей.

Узнать, как перевести посильную сумму или помочь с продуктами, можно в группе «Дикие лошади Кольского п-ова» (6+).

Напомним: летом у единственной кобылы Снежки появился жеребенок, а после к табуну прибился жеребец.

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