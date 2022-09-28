Расписание автобусов до Шонгуя могут скорректировать по просьбам родителей школьников

Региональному минтрансу рекомендовали рассмотреть возможность корректировки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Расписание автобусов № 103 и № 104, которые курсируют из Мурманска до Шонгуя и обратно, могут скорректировать.
Такая просьба поступила в ЦУР Мурманской области от родителей, дети которых живут в Шонгуе, а учатся в Мурманске. Они предложили откорректировать график движения автобусов с учетом расписания занятий ребят.
- Региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства рекомендовано рассмотреть возможность такой корректировки расписания маршрутов, - сообщили в ведомстве.
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