Участники акции «Сохраним лес» в Мурманской области высадили 11 260 деревьев и кустарников

Акция "Сохраним лес" проходила весь сентябрь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Со 2 по 24 сентября в Мурманской области проходила традиционная акция «Сохраним лес», которая затрагивает всю страну, так как проводится в рамках национального проекта «Экология».

- Всего участие в посадках приняло около 500 представителей волонтерских движений, сотрудников различных организаций и ведомств. Участники высадили более 11 260 деревьев и кустарников различных пород, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Акция прошла на восьми территориях, в том числе в Мурманске, Оленегорском, Ковдорском округах и Североморске.

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