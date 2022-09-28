Участники акции «Сохраним лес» в Мурманской области высадили 11 260 деревьев и кустарников

Акция "Сохраним лес" проходила весь сентябрь.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Со 2 по 24 сентября в Мурманской области проходила традиционная акция «Сохраним лес», которая затрагивает всю страну, так как проводится в рамках национального проекта «Экология».
- Всего участие в посадках приняло около 500 представителей волонтерских движений, сотрудников различных организаций и ведомств. Участники высадили более 11 260 деревьев и кустарников различных пород, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.
Акция прошла на восьми территориях, в том числе в Мурманске, Оленегорском, Ковдорском округах и Североморске.
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