В Мурманской области до конца года установят 43 камеры видеофиксации нарушений ПДД

Чаще всего водители превышают скорость движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметки. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области до конца 2022 года планируется установить 43 новых рубежа контроля соблюдения ПДД – 13 стационарных и 30 мобильных.

Камеры фиксации нарушений ПДД установят там, где аварии случаются чаще всего, а также на опасных участках дорог, в местах частого нарушения ПДД.

Чаще всего водители превышают скорость движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметки, едут на запрещающий сигнал светофора.

- По состоянию на 1 сентября, в регионе зарегистрировано 369 ДТП (–15% к 2021 году), в которых 29 человек погибли (–9% к 2021 году) и 468 получили ранения (– 13% к 2021 году), - сообщили в минтрансе Мурманской области.

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