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Общество28 сентября 2022 8:44

В Мурманской области до конца года установят 43 камеры видеофиксации нарушений ПДД

Камеры появятся там, где аварии случаются чаще всего
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Чаще всего водители превышают скорость движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметки. Фото: gov-murman.ru

Чаще всего водители превышают скорость движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметки. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области до конца 2022 года планируется установить 43 новых рубежа контроля соблюдения ПДД – 13 стационарных и 30 мобильных.

Камеры фиксации нарушений ПДД установят там, где аварии случаются чаще всего, а также на опасных участках дорог, в местах частого нарушения ПДД.

Чаще всего водители превышают скорость движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметки, едут на запрещающий сигнал светофора.

- По состоянию на 1 сентября, в регионе зарегистрировано 369 ДТП (–15% к 2021 году), в которых 29 человек погибли (–9% к 2021 году) и 468 получили ранения (– 13% к 2021 году), - сообщили в минтрансе Мурманской области.

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