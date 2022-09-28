видеть работы художников посетители могут до 16 октября. Фото: gov-murman.ru

В Центре современного искусства «21А» в Мурманске открылась международная выставка «Литораль». Над ней трудились четыре художника - Ирина Лапенко из Великого Новгорода, Наталья Егорова и Елена Тимофеева из Петрозаводска, а также творец из Норвегии – Лайлу Колостьяк.

- Работающие в разных художественных техниках и материалах, от керамики и объекта до графики и видео-арта, - каждая из них представляет свою версию и авторский взгляд на мир, очерченный понятием «литораль». На выставке представлены керамические работы, графика и видео-арт, - сообщает минкультуры Мурманской области.

Увидеть работы художников посетители могут до 16 октября.

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