В Печенгском округе на месяц запретили посещать ряд территорий

Для предотвращения несчастных случаев запрещено посещать указанные территории. Фото: vk.com/pechenga112

С 1 по 31 октября в Печенгском округе будут закрыты для посещения некоторые территории. Это связано с учениями военнослужащих.

- Ежедневно на объектах полигона, в районе поселка Луостари, озера Чапр, поселка Корзуново, поселка 19 километр, - будут проводиться тактические учения и занятия с боевой стрельбой, - сообщают в ЕДДС Печенгского муниципального округа.

Для предотвращения несчастных случаев запрещено посещать указанные территории.

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