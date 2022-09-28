В Никеле предлагают воссоздать горку «Слоник» из фильма «Мужики»

Макеты горки "Слоник" уже готовы. Фото: vk.com/the2school

В свое время в Никеле была необычная горка в виде слона, которая даже попала в фильм «Мужики» (правда, есть версия, что там фигурирует не никельский «слоник», а похожий на него). В свое время объект убрали, так как он стал разваливаться, да и дети говорили, что кататься не очень удобно.

Спустя десятилетия горку общественники решили вернуть в обновленном – более удобном и современном - виде.

- После того, как Александр Хромых откликнулся на нашу просьбу - помочь с возвращением «слоника» в Никель, перед ним встала сложная задача. Нужно было найти в другом городе еще сохранившегося «слоника», чтобы снять с него габаритные размеры. Брат-близнец был найден в Сегеже (Республика Карелия), куда команда Александра отправилась для снятия мерок, - рассказали в центре «Вторая школа».

Сейчас готовы несколько макетов будущей горки. В ближайшие дни никельчане могут с ними ознакомиться и выбрать лучший.

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