В Мурманске пока не построят горку для тюнинга на улице Буркова

На территории бывшего парка аттракционов в Мурманске хотели построить горку для тюбинга. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этой осенью стало известно о планах построить на месте бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова в Мурманске горку для тюнинга. Стоимость объекта оценили в 51 миллион рублей.

Однако конкурс по выбору подрядчика признали несостоявшимся. Заявку от ООО «ДекАртЛайн» признали не соответствующей требованиям.

— Средства в размере 51 миллиона рублей, выделенные АНО «Центр городского развития Мурманской области» в виде субсидии из регионального бюджета, будут возвращены в полном объеме в областную казну, - сообщили в министерстве градостроительства Мурманской области.

Ранее рассматривался вариант строительства на указанной площадке кафедрального собора.

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