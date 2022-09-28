30 квадратных метров кафе в Мурманске пострадали из-за пожара

Кафе находится в жилом пятиэтажном доме. Фото: МЧС Мурманской области

Вечером 27 сентября в Мурманске загорелось кафе «Али Баба» на улице Дзержинского. Сообщение о пожаре поступило в 15.49. Заведение находится на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

— Несмотря на то, что горение было успешно ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений, пожарные проверили все помещения, провели дымоудаление, эвакуировали из подъезда одного человека, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Из-за пожара пострадали 30 квадратных метров кафе.

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