В Мурманской области работает бизнес-миссия из Турции

Турецкие туроператоры будут взаимодействовать с российскими коллегами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области до 1 октября будет работать бизнес-миссия из Турции, в состав которой вошли четыре туроператора. Они будут общаться с коллегами из Заполярья.

- Они осмотрят основные достопримечательности региона и элементы туристической инфраструктуры. Деловые переговоры о возможностях заключения внешнеторговых контрактов и условиях посещения турецкими туристами Кольского Заполярья пройдут 1 октября, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Напомним: пять мурманских компаний работали на международной выставке WorldFood Istanbul 2022 в Турции.

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