В Мончегорске совершивший смертельное ДТП водитель Toyota Land Cruiser получил условный срок

Суд учел, что мужчина был ранее не судим, вину признал полностью, раскаялся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мончегорске осудили мужчину, который нарушил ПДД и совершил смертельную аварию.

Как установил суд, в декабре 2021 года северянин ехал по автодороге Р-21 «Кола» на Toyota Land Cruiser 200. На скорости около 110 километров в час он начал обгонять попутно движущуюся машину и не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии.

- Выехав на полосу встречного движения, мужчина продолжил совершать обгон, при котором столкнулся с едущим навстречу Kia Cerato. Водитель последнего автомобиля получил травмы, от которых он скончался, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Суд учел, что мужчина был ранее не судим, вину признал полностью, раскаялся. По месту работы и дома характеризуется положительно. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал наличие малолетнего ребенка, частичное добровольное возмещение морального вреда.

Водителю назначили два года лишения свободы условно с лишением водительских прав на тот же срок. Приговор в законную силу не вступил.

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