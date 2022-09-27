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Общество27 сентября 2022 13:59

В Мурманской области ожидаются заморозки до -4

Днем 28 сентября воздух прогреется до +11
Ника СВЕТЛОВА
В Мурманской области все чаще будут случаться ночные заморозки.

В Мурманской области все чаще будут случаться ночные заморозки.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области по ночам столбик термометра все чаще будет переходить через ноль. По данным синоптиков, 28 сентября ночью ожидается похолодание до -4.

- В этот день местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный слабый. Днем +6+11°, - уточнили в областном гидрометцентре.

Конец сентября в Мурманской области будет относительно сухим.

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