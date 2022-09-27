В Корзуново сгорел дом на площади 200 квадратных метров

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

27 сентября в Корзуново вспыхнул одноэтажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями на улице Стартовой. Пожар возник около полуночи.

- Дом был частично оборудован под дачу. Существовала угроза обрушения кровли. В 02.04 открытое горение было ликвидировано, а в 04.00 пожар был потушен полностью, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Крыша полностью обгорела и обрушилась, частично сгорели комнаты в доме. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 10 человек личного состава, две единицы техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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