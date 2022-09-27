Мурманский областной театр кукол открыл юбилейный 90-й сезон

В юбилейном 90-м сезоне ожидаются премьеры многих спектаклей. Фото: vk.com/murmanpuppet

24 сентября в Мурманском областном театре кукол торжественно открыли юбилейный 90-й сезон.

После спектакля "Умка" заслуженные артисты РФ Наталья Петрунина и Сергей Репин подняли флаг храма "плюшевой" Мельпомены, а актеры представили на сцене настоящий парад кукол.

- В октябре жителей отдаленных и труднодоступных уголков Мурманской области продолжит радовать проект «Волшебные истории для отдаленной территории». Спектакль «Зима в Простоквашино» совершит тур в Оленегорск, Кандалакшу, Полярные Зори, Варзугу, Умбу, населенный пункт Белое море и Африканду, - рассказали в группе театра.

В юбилейном 90-м сезоне ожидаются премьеры спектаклей: «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек», «Новогодний переворот», «Мышка ищет маму», «Улитка и Кит» и «Алиса в Стране Чудес». 21 октября пройдет премьера спектакля для взрослых «Голый король» в постановке режиссера из Гродно Олега Жюгжды.

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