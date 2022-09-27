Заплыв "моржей" в честь 106-летия Мурманска перенесли на 8 октября

"Моржи" проплывут 106 метров по количество лет со дня образования Мурманска.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Празднование Дня города в Мурманске перенесли с 1 на 8 октября, изменив также программу. В частности, из нее исключили шоу дронов и фейерверк.
Из-за переноса в другой день состоится также традиционный заплыв "моржей", которые планирую преодолеть символичную дистанцию в 106 метров - по числу лет со дня основания столицы Заполярья.
- Заплывы будут и на время, и без его учета. Трое лучших мужчин и женщин возрастом от 18 лет получат медали и дипломы. К соревнованиям будут допущены только пловцы, практикующие закаливание и плавание в холодной воде, - сообщили в группе "Моржи города Мурманска" (12+).
Начало заплывов запланировано на 13.00.
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