Заплыв "моржей" в честь 106-летия Мурманска перенесли на 8 октября

"Моржи" проплывут 106 метров по количество лет со дня образования Мурманска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня города в Мурманске перенесли с 1 на 8 октября, изменив также программу. В частности, из нее исключили шоу дронов и фейерверк.

Из-за переноса в другой день состоится также традиционный заплыв "моржей", которые планирую преодолеть символичную дистанцию в 106 метров - по числу лет со дня основания столицы Заполярья.

- Заплывы будут и на время, и без его учета. Трое лучших мужчин и женщин возрастом от 18 лет получат медали и дипломы. К соревнованиям будут допущены только пловцы, практикующие закаливание и плавание в холодной воде, - сообщили в группе "Моржи города Мурманска" (12+).

Начало заплывов запланировано на 13.00.

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