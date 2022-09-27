Жителям Мурманской области напомнили о правилах безопасности на воде

Не стоит забывать о спасательном жилете. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мурманской области правилах безопасности на воде.

Спасатели отмечают, что осень в Заполярье отличается неблагоприятной погодой - сильным ветром, дождями, непродолжительностью светового дня, что увеличивает риск гибели людей на водоемах.

- Перед эксплуатацией маломерного судна необходимо проверить техническое состояние судна, проверить нет ли течи корпуса, пробоин на днище и выше ватерлинии, проверить герметичность отсеков плавучести, исправность двигателя, - сообщают в ведомстве.

Также не стоит забывать о спасательном жилете, который не только помогает при экстремальном случае, но и является неплохой защитой от холодного ветра во время управления лодкой.

Напомним: на днях в регионе нашли тела двух пропавших рыбаков и их лодку.

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