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Общество27 сентября 2022 12:36

На трассе Р-21 "Кола" в районе Апатитов временно отключат освещение

Света не будет с 10 по 14 октября
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области ориентировочно с 10 по 14 октября отключат освещение участка автодороги Р-21 «Кола» вблизи съезда к Апатитам.

- Причина временного обесточивания фонарей — выполнение филиалом сетевой компании необходимых плановых работ с электрооборудованием, - сообщает Упрдор "Кола".

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении по этому участку в указанные дни.

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