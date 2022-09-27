На трассе Р-21 "Кола" в районе Апатитов временно отключат освещение

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Мурманской области ориентировочно с 10 по 14 октября отключат освещение участка автодороги Р-21 «Кола» вблизи съезда к Апатитам.
- Причина временного обесточивания фонарей — выполнение филиалом сетевой компании необходимых плановых работ с электрооборудованием, - сообщает Упрдор "Кола".
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении по этому участку в указанные дни.
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