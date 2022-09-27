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Звезды27 сентября 2022 12:26

Ирина Хакамада гостит в Мурманской области

Не в первый раз она посетила Териберку
Ника СВЕТЛОВА
Ирина Хакамада не в первый раз прилетела в Мурманскую область.

Ирина Хакамада не в первый раз прилетела в Мурманскую область.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писательница, журналист и политик Ирина Хакамада снова прилетела в Мурманскую область. Видео и фотографии из своего путешествия она публикует в одной из социальных сетей.

Так, гостья уже посетила полуостров Средний и Териберку, где уже бывала.

- Я поеду смотреть северное сияние, полюбуюсь природой, а еще попробую арктическую кухню, - написала Ирина Хакамада.

Напомним: она уже бывала в Мурманской области зимой.

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