Ирина Хакамада гостит в Мурманской области

Ирина Хакамада не в первый раз прилетела в Мурманскую область. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писательница, журналист и политик Ирина Хакамада снова прилетела в Мурманскую область. Видео и фотографии из своего путешествия она публикует в одной из социальных сетей.

Так, гостья уже посетила полуостров Средний и Териберку, где уже бывала.

- Я поеду смотреть северное сияние, полюбуюсь природой, а еще попробую арктическую кухню, - написала Ирина Хакамада.

Напомним: она уже бывала в Мурманской области зимой.

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