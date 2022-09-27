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Происшествия27 сентября 2022 12:53

В Мурманской области задержали десять человек, находящихся в федеральном розыске

Сотрудники УФСИН и полиции проверили 125 адресов
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Сотрудники полиции и подразделений УФСИН региона искали тех, кто скрывается от органов дознания, следствия, суда, совершивших побеги из колоний.

Сотрудники полиции и подразделений УФСИН региона искали тех, кто скрывается от органов дознания, следствия, суда, совершивших побеги из колоний.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали 10 человек, которые находятся в федеральном розыске.

Сотрудники полиции и подразделений УФСИН региона искали тех, кто скрывается от органов дознания, следствия, суда, совершивших побеги из колоний и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы.

- Всего было проверено 125 адресов. Пятеро человек уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, трое не прибыли для получения предписания для самостоятельного следования в колонию-поселение, и двое находились в розыске УМВД, скрываясь от суда и органов дознания, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

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