Полиция ищет мужчину, который полуголым ходит у школы в Мурманске

Полиция проводит проверку после публикации в сети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родители детей, которые ходят в школу № 11 на улице Гаджиева в Мурманске, обеспокоены появлением мужчины, который странно себя ведет, вблизи учебного учреждения.

- С 1 сентября данный мужчина находится у школы полуголый — то он стоит в таком виде у дверей школы, ругается на всех матом, после отжимается у входной двери, когда дети заходят, то за забором. Маленьких первоклашек этот человек очень пугает и настораживает родителей! - пишет паблик "Мурманск" (18+).

Позже там уточнили, что мужчина, вероятно, просто занимается спортом. В УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что уже начали проверку по публикации в сети.

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