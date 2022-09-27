Житель Мурманска погасил полумиллионный долг ради спасения гаража

Судебный пристав узнал, что в собственности у северянина есть гараж и наложил на него арест. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Мурманска подвиг на погашение долгов арест его недвижимости. Всего различным взыскателям мужчина задолжал более 425 тысяч рублей и выплачивать деньги не торопился.

Судебный пристав узнал, что в собственности у северянина есть гараж, и наложил на него арест.

- Только после этого, чтобы не допустить продажи имущества, мужчина полностью оплатил задолженность. Также ему пришлось заплатить 29 тысяч рублей исполнительского сбора, которого мог бы избежать, заплати он долг своевременно, - сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

Имущество возвратили собственнику.

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