В Мурманской области дорожает молоко и дешевеют овощи

Больше всего за неделю в Мурманской области подешевели лук и морковь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезонность стала одной из главных причин изменения цен на социально значимые продукты в Мурманской области. Так, осенью традиционно стали дешеветь овощи и фрукты.

- С 13 по 19 сентября наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 9,7%), лук репчатый (на 9,2%), свежую белокочанную капусту (на 4,3%), яблоки (на 2,5%), гречневую крупу (на 2,2%), пшено и картофель (на 0,6%), - сообщили в Мурманскстате.

При этом не первую неделю растут в цене другие ингредиенты для консервации: соль, подсолнечное масло. Также подорожали мороженая рыба, яйца, рис, а лидером по этому параметру стало молоко.

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