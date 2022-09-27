В Мурманске мужчина сгоряча повредил чужой Lexus на 100 тысяч рублей

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 167 УК РФ.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жителю Североморска придется заплатить более 100 тысяч рублей после того, как он "побил" чужой Lexus. Владелец авто обратился в полицию.
Как выяснили полицейские, между злоумышленником и его приятелем вспыхнул конфликт, когда они были на улице Инженерной в Мурманске. Мужчина выплеснул свою злость на первый попавшийся на пути автомобиль, ударив ногой по решетке радиатора машины. Испугавшись ответственности, северянин сбежал.
- Безработного 22-летнего жителя флотской столицы задержали. Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.
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