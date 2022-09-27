В Мурманске мужчина сгоряча повредил чужой Lexus на 100 тысяч рублей

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 167 УК РФ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителю Североморска придется заплатить более 100 тысяч рублей после того, как он "побил" чужой Lexus. Владелец авто обратился в полицию.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником и его приятелем вспыхнул конфликт, когда они были на улице Инженерной в Мурманске. Мужчина выплеснул свою злость на первый попавшийся на пути автомобиль, ударив ногой по решетке радиатора машины. Испугавшись ответственности, северянин сбежал.

- Безработного 22-летнего жителя флотской столицы задержали. Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru