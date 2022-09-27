Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 сентября 2022 10:54

Стало известно, когда в Мурманской области завершится частичная мобилизация

Призванных во время частичной мобилизации жителей Мурманской области отправят в часть-формирователь до 30 сентября
Ника СВЕТЛОВА
Всего в Мурманской области призовут тысячу человек. Фото: правительство Мурманской области

Всего в Мурманской области призовут тысячу человек. Фото: правительство Мурманской области

С 21 сентября в Мурманской области проводится частичная мобилизация, в плане призыва - тысяча человек.

Первая группа мобилизованных северян в составе 87 мужчин отправилась в часть-формирователь на базе одного из вузов Минобороны в Санкт-Петербурге 27 сентября.

- Согласно плану, группы мобилизованных из Мурманска будут отправляться каждый день до 30 сентября, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Напомним: в регионе работают две "горячие линии" - по вопросам частичной мобилизации и для семей призывников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru