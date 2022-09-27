Появилось видео проводов мобилизованных мужчин из Мурманской области в Санкт-Петербург

Группы мобилизованных из Мурманска будут отправляться каждый день до 30 сентября. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области проводили первых 87 северян, призванных в ходе частичной мобилизации. Мужчины отправились для прохождения подготовки в часть-формирователь в Санкт-Петербурге.

На вокзале Мурманска военнослужащих провожал оркестр, исполнивший марш «Прощание славянки». Видео опубликовали в соцсетях.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил бойцов за то, что не бегали от повестки.

- Страна действительно нуждается в вашей поддержке. Низкий вам поклон. Желаю вам нормально подготовиться, выполнить все задачи, которые перед вами стоят. Я желаю вам успехов и побед. Все получится. А мы ждем вас дома, – сказал глава региона.

Согласно плану, группы мобилизованных из Мурманска будут отправляться каждый день до 30 сентября.

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