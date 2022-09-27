В поселок Инга Мурманской области вылетела санавиация

Борт санавиации вылетел в поселок Инга. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 27 сентября в поселок Инга под Кировском в Мурманской области вылетел борт санавиации после сообщения, что здесь понадобилась помощь одному из граждан.

- В настоящее время к вылету готов вертолет санитарной авиации центра медицины катастроф с медицинскими работниками на борту, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: в начале сентября санавиация эвакуировала девушку, упавшую с Батарейского водопада в Териберке.

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