В Полярных Зорях осудили пенсионера за клевету и нападение на полицейского

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 128.1 и части 1 статьи 318 УК РФ. Фото: Анастасия Осипова

66-летнего жителя Полярных Зорь осудили за клевету в интернете и нападение на представителя власти. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 128.1 и части 1 статьи 318 УК РФ.

- 1 апреля 2021 года мужчина опубликовал клевету в группе «Новости г. Полярные Зори» в «ВКонтакте». Также 28 февраля 2022 года в подъезде дома 28А на улице Ломоносова он ударил сотрудника правоохранительных органов, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на полтора года условно с штрафом в 100 тысяч рублей.

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