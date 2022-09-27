Андрей Чибис - мобилизованным северянам: Спасибо, что не бегали от повестки

Первые 87 северян уехали в часть-формирователь в Санкт-Петербурге. Фото: правительство Мурманской области

26 сентября в Мурманске торжественно проводили в Санкт-Петербург первую группу северян, призванных в рамках частичной мобилизации. 87 человек отправились в часть-формирователь на базе вуза Минобороны.

- Я хочу вам искренне сказать спасибо. За то, что не бегали от повестки, что когда стране понадобилась ваша помощь – вы пришли, вы готовы поддержать нашу Родину, наших бойцов. Это всегда непросто – провожать, но сейчас это очень важно для всей России. Страна действительно нуждается в вашей поддержке. Низкий вам поклон. Желаю вам нормально подготовиться, выполнить все задачи, которые перед вами стоят. Я желаю вам успехов и побед. Все получится. А мы ждем вас дома, - напутствовал северян губернатор Андрей Чибис.

Все мобилизованные жители региона уедут в Санкт-Петербург до 30 сентября. Всего повестки вручат тысяче человек.

Напомним: в Мурманской области работают две "горячие линии" - по вопросам частичной мобилизации и для семей призывников.

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