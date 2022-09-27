В Мончегорске хозяин напавшей на мальчика собаки заплатит 10 тысяч рублей

Ребенок испугался и перенес моральные страдания. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мончегорске прокуратура встала на защиту прав ребенка, на которого напала собака. Ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда с хозяина животного.

- При проверке установлено, что 24 апреля во время прогулки в городском парке на несовершеннолетнего напрыгнула собака, которая была без намордника и поводка в сопровождении хозяина. Пес вцепился зубами в кофту в районе плеча и порвал ее. Ребенок испугался и перенес моральные страдания, так как боится собак, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Исковые требования прокурора были удовлетворены, в пользу юного северянина взыскана компенсация морального вреда - 10 тысяч рублей.

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