В Мончегорске хозяин напавшей на мальчика собаки заплатит 10 тысяч рублей

Ребенок испугался и перенес моральные страдания.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Мончегорске прокуратура встала на защиту прав ребенка, на которого напала собака. Ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда с хозяина животного.
- При проверке установлено, что 24 апреля во время прогулки в городском парке на несовершеннолетнего напрыгнула собака, которая была без намордника и поводка в сопровождении хозяина. Пес вцепился зубами в кофту в районе плеча и порвал ее. Ребенок испугался и перенес моральные страдания, так как боится собак, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Исковые требования прокурора были удовлетворены, в пользу юного северянина взыскана компенсация морального вреда - 10 тысяч рублей.
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