В Мурманской области самую высокую зарплату предлагают супервайзерам и врачам-онкологам

Для северян составили список вакансий с самыми выгодными предложениями по части зарплат.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Специалисты портала SuperJob составили список самых высокооплачиваемых вакансий для Мурманска.
- В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в сентябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих, - сообщили авторы исследования.
На первом месте оказался супервайзер торговых представителей, которому готовы платить до 132 тысяч рублей в месяц без учета премий, бонусов и т .д. Следом идут врач-онколог и менеджер в федеральную сеть магазинов, которым готовы платить по 90 тысяч в месяц.
В топ также вошли вакансии электромонтажника и врача-офтальмолога - от 80 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru