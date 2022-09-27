В Мурманской области самую высокую зарплату предлагают супервайзерам и врачам-онкологам

Для северян составили список вакансий с самыми выгодными предложениями по части зарплат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты портала SuperJob составили список самых высокооплачиваемых вакансий для Мурманска.

- В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в сентябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих, - сообщили авторы исследования.

На первом месте оказался супервайзер торговых представителей, которому готовы платить до 132 тысяч рублей в месяц без учета премий, бонусов и т .д. Следом идут врач-онколог и менеджер в федеральную сеть магазинов, которым готовы платить по 90 тысяч в месяц.

В топ также вошли вакансии электромонтажника и врача-офтальмолога - от 80 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru