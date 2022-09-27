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Общество27 сентября 2022 8:45

В Мурманске на Пяти Углах устанавливают теплую автобусную остановку

Монтаж нового комплекса начали 27 сентября
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего в центре города демонтировали четыре остановочных комплекса. Фото: gov-murman.ru

Всего в центре города демонтировали четыре остановочных комплекса. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске на площади Пять Углов скоро появится новая, теплая автобусная остановка. Устанавливать комплекс начали 27 сентября.

Как ранее сообщал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, всего в центре города демонтировали четыре остановочных комплекса: на площади Пять Углов и на улице Капитана Егорова. На этих остановках появятся теплые павильоны нового образца с инфракрасными обогревателями.

Напомним: в Мурманске запретят парковку и остановку у тяговой подстанции на улице Полярные Зори.

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