В Мурманске на Пяти Углах устанавливают теплую автобусную остановку

Всего в центре города демонтировали четыре остановочных комплекса. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске на площади Пять Углов скоро появится новая, теплая автобусная остановка. Устанавливать комплекс начали 27 сентября.

Как ранее сообщал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, всего в центре города демонтировали четыре остановочных комплекса: на площади Пять Углов и на улице Капитана Егорова. На этих остановках появятся теплые павильоны нового образца с инфракрасными обогревателями.

Напомним: в Мурманске запретят парковку и остановку у тяговой подстанции на улице Полярные Зори.

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