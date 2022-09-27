На вокзале в Санкт-Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске жителя Мурманской области

Северянина передали инициатору розыска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале сотрудники транспортной полиции задержали одного из посетителей. 29-летний житель Мурманской области находился в федеральном розыске.

- Установлено, что с мая этого года злоумышленник уклонялся от исполнения наказания в Заполярье, - сообщили в УМВД на транспорте по СЗФО.

Северянина передали инициатору розыска.

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